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MSÜ sonuçları 2024: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Mart'ta ÖSYM tarafından yapıldı. Askeri öğrenci olabilmek için yıl boyunca hazırlanan ve sınava katılım sağlayan adaylar ise gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları 2024: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 için geri sayım başladı. 3 Mart tarihinde uygulanan MSÜ sınavı sonrasında soru ve cevaplar yayımlanmıştı. sonrası cevaplarını kontrol eden adaylar ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. tarafından yayımlanan 2024 MSÜ takvimi sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sonuçları 2024: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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