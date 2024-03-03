MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM MSÜ sınav sonuç tarihi)

2024 MSÜ sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Askeri öğrenci olarak üniversite hayatını geçirmek isteyen 736 bin 894 aday, 3 Mart tarihinde MSÜ sınavına katılım sağladı. Sınavın başlamasıyla birlikte bir yandan da MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2024 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.
Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü açıklanacak.
MSÜ SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
MSÜ sınavına başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak.
Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
MSÜ 2024 oturumunda çıkan soru ve cevap anahtarlarının bugün gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
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