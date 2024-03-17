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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları merakla bekleniyor. 3 Mart tarihinde askeri öğrenci olabilmek için sınava katılım sağlayan binlerce kişi, ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimini araştırmaya başladı. Yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2024 MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi belli oldu

2024 sonuçları için gözler 'nin sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olarak alabilmek için sınava giren adaylar için sonuç tarihi belli oldu. Peki, MSÜ ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 MSÜ sınav sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM MSÜ sonuç tarihi belli oldu - 1

MSÜ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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