MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Askeri öğrenci olabilmek için tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2023 tercih sonuçları, 29 Mayıs'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama) - 1

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

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