MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 MSB MSÜ tercih sonuçları sorgulama)

2023 MSÜ tercih sonuçları, 29 Mayıs'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından sorgulanmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.



MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu haziran ayının üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.



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