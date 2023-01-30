Nisan (ikinci) ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB ara tatil takvimi)

Okullarda ikinci ara tatilin ne zaman, hangi tarihlerde başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. 15 tatilin keyfini süren öğrenciler, tatilin bitmesine az bir zaman kala yeni tatil araştırmalarına başladı. İşte MEB tarafından yayımlanan tatil takvimi.



NİSAN (İKİNCİ) ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.



Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?



MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona

erecektir.



Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.