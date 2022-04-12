Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere 2022 yılının ilk öğretmen atamasının gerçekleştirilmesinin ardından gözler ek atama tarihine çevrildi.

Öğretmen atamaları ile birlikte binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci öğretmen atamalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcında yeni atamaların yapılması bekleniyor.