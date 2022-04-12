Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması başvuru tarihi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beklenen atamaların yapılacağını belirtmişti. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 10:55 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 12:24

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

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MEB bünyesinde istihdam edilmek üzere 2022 yılının ilk öğretmen atamasının gerçekleştirilmesinin ardından gözler ek atama tarihine çevrildi.

atamaları ile birlikte binlerce öğretmen Milli Bakanlığı bünyesinde görev alacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Özer, “Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama ‘atama olmayacak’ spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. olacak” dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci öğretmen atamalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcında yeni atamaların yapılması bekleniyor.

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