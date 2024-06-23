Öğretmen olmak için şartlar değişecek! Bakan Tekin: Revizyonu elzem gördük

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na köklü değişiklikler geliyor. Öğretmen adaylarının eğitimi ve atanma süreçleri yeniden düzenleniyor.

Taslağın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Bu düzenlemeye ilişkin katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen yetiştirme sürecinde 'revizyon yapılmasını elzem gördüklerininin' altını çizdi.

"Türkiye'de öğretmen yetiştirme sürecine bakmak lazım. Ortaöğretim dediğimiz lise mezunu kişilerin öğretmen olduğu bir süreçten başlıyoruz, zamanla öğretmenler için ayrı okullar, enstitüler... Türkiye'de metodoloji değişiyor. Bir bu boyutu var. İkinci boyutu, dünyadaki uygulamalara bakmamız lazım. Artık lisans eğitiminin yanına gerekli formasyonların olduğu bir süreç öne çıkıyor. Lisans eğitimini bitiren kişilere 600 saate kadar eğitim veren ülkeler var. Bizde ise lisansı bitiren arkadaşımız Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda 90 saat uygulama eğitimi alıyor." açıklamasında bulunan Bakan Tekin, akademiye ilişkin de bilgi verdi.

Tekin, "Burası sadece ve sadece öğretmen adayları için değil. Bizim örğetmenlerimizin hizmet içi programlarının da organize edileceği bir yer. Buradaki eğitimi biz verecek değiliz. Eğitim fakültesindeki akademisyenlerle bu süreci yürüteceğiz." dedi.