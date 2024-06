Öğretmen olmak için şartlar değişecek! Bakan Tekin: Revizyonu elzem gördük

Geçtiğimiz günlerde NTV Ankara'dan Öykü Tüccar'ın edindiği bilgilere göre de Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, adaylar Akademi'de eğitimden geçirildikten sonra atanacak.



Mevcut öğretmenler için de eğitim planlaması yapılacak. Müfettişler okullarda denetimler gerçekleştirecek. Denetimlerde yetersiz görülen öğretmenler, akademide eğitime tabii tutulacak.



İkinci değerlendirmede de yetersiz bulunanlar, genel idare hizmetine alınacak.



EĞİTİMİN SÜRESİ 4 AY



Akademide öğretmen adaylarına verilecek hazırlık eğitiminin süresi dört dönem olacak.



Eğitim alıcak her aday güvenlik soruşturmasından geçecek.



Akademide her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılacak. Derslerin geçme notu 100 üzerinden 60 ve üzeri olarak belirlendi. Bir derste başarısız olanlara ek bir sınav hakkı verilecek.



Ek sınavda da 60'ın altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.



Adayların edindikleri bilgi ve becerileri sınıf ortamına ne kadar yansıttığı da ölçülecek. Uygulamalı derslerden 70'in altında puan alanların akademi ile ilişiği kesilecek.



ÖĞRETMENLERE 5 GÜN DEVAMSIZLIK HAKKI



Öğretmenlere her dönem için 5 gün devamsızlık hakkı verilecek.



Öğretmen adaylarının sağlık raporu ile 20 gün ve üzeri ile devamsızlık yapmaları halinde ise kayıtları bir sonraki döneme kadar dondurulacak.



6 gün ve üzeri devamsızlık yapanların akademiden gönderilecek.



Öğretmen adayları, akademideki eğitimleri boyunca tıpkı bir öğrenci gibi disiplin cezalarına da tabii olacak.



Yasadışı örgüt ve siyasi propaganda yapan, eyleme katılan, şiddete teşebbüs eden veya sözlü veya cinsel tacizde bulunanlar ise akademiden atılacak.



ŞİDDET CEZALARI



Düzenleme ile eğitimcilere yönelik şiddetin cezaları da yarı oranda artırılacak ve tutuksuz yargılama kaldırılacak.



Ayrıca, öğrencilerin görüntülerini velilerinden izin almadan sosyal medyada paylaşan öğretmenlere de disiplin cezası verilecek.



Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.