İş yaşamına en yakın üniversite” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ve 19. yılında 26 bini aşkın öğrenciye ulaşan İstanbul Okan Üniversitesi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlenen törenle 2018-2019 Akademik Yılı’na “merhaba” dedi.



Kurulduğu 1999’dan bu yana Türk yükseköğreniminde ilklerin öncüsü olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin açılış töreninde konuşan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapıyoruz hem de Rektör Devir Teslim Törenimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.



8 yıl boyunca rektörlük yapan Prof. Dr. Şule Kut görevini tamamlandı. İstanbul Okan Üniversitesi’nin Rektör Vekilliğini Prof. Dr. Mustafa Koçak yapacak.



İSTANBUL’UN 2. BÜYÜK SANAT, KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ



İstanbul Okan Üniversitesi’nin 19. yılında 26 bini aşkın öğrenciye ulaştığını belirten Okan, “Mezun olduğunda İngilizcenin yanı sıra Çince, Rusça ve Arapça dillerinden birini öğrenmiş olan, küresel ölçekte çağdaşlarıyla daha iyi rekabet edebilen mezunlar yetiştiriyoruz. Her zaman ilklerin üniversitesi olduk. İlk kez Girişimcilik Dersi’ni, Happy Life Programı’nı ve Kariyer ve Yaşam Dersleri’ni başlatan üniversiteyiz. Sürücüsüz araç projesini gerçekleştirdik. Miami’de açtığımız Okan International University ile öğrencilerimize hazırlığı Miami’de okuma imkânı sağladık. Okan Üniversitesi Hastanesi ile sağlık alanında öğretim gören öğrencilerimize kendi hastanemizde pratik yapma olanağı sunuyoruz. Yeni akademik yıla da yenilikle giriyoruz. İstanbul’un ikinci büyük Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’ni, Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’nin açıyoruz” diye konuştu.





Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’nin 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığına değinen Bekir Okan “Sanat ve kültür etkinlikleri gelişimimiz için en az eğitim-öğretim kadar kıymetli. Biz İstanbul Okan Üniversitesi olarak zaten sanat ve kültüre verdiğimiz değer kapsamında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemizi açmıştık. 3 yıl önce de Konservatuvarımızı hayata geçirdik” dedi.



Törenin sonunda açılışı yapılan “Beklenmedik Karşılaşma’’ sergisi 30 Kasım 2018 tarihine kadar Bekir Okan Sanat, Kültür ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açık olacak.