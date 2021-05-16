Okullar ne zaman açılacak 2021? (MEB'den uzaktan eğitim açıklaması)

Türkiye genelinde uygulanan tam kapatma kuralları 17 Mayıs sabah 05.00 itibariyle sona eriyor.

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme tedbirlerini açıkladı.

Bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık yarından itibaren 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Ayrıca okul öncesi ve özel eğitim merkezleri de yüz yüze eğitime geçecek.

Öte yandan kalan sınıflarda uzaktan eğitim devam edecek.

MEB'in açıklamasına göre; Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.



