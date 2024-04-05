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Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okulların yarından itibaren ara tatile başlayacak olmasıyla birlikte binlerce öğrenci tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı. Yılın ikinci ara tatilinin bu yıl Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle, öğrenciler hafta sonları dahil 9 gün tatil yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

İkinci ara tatilin yarın başlayacak olmasıyla birlikte öğrenciler hazırlıklarına başladı. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşarak kafa dinleyecek olan öğrenciler, planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri tarafından belli olmuştu.

Buna göre; Öğrenciler 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonlarının dahil olmasıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak ve okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.

2023-2024  ÖĞRETİM TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023

Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024

İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024

Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024

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