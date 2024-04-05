Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

İkinci ara tatilin yarın başlayacak olmasıyla birlikte öğrenciler tatil hazırlıklarına başladı. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşarak kafa dinleyecek olan öğrenciler, planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2023-2024 iş takvimi sonrasında okulların ara tatil tarihleri MEB tarafından belli olmuştu.



Buna göre; Öğrenciler 8-12 Nisan tarihlerinde ara tatil yapacak. Öğrenciler hafta sonlarının dahil olmasıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak ve okullar 15 Nisan'da yeniden açılacak.



2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ



Okulların açılması 11 Eylül 2023



Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023



Yarıyıl tatili: 22 Ocak- 2 Şubat 2024



İkinci dönem ara tatili 8 Nisan - 12 Nisan 2024



2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu 14 Haziran 2024



Yeni eğitim yılı başlangıcı (2024-25) 9 Eylül 2024