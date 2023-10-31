ÖSYM duyurdu: 2023-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı (YDS sonuç ekranı)

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.