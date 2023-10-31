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ÖSYM duyurdu: 2023-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı (YDS sonuç ekranı)

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM, sonuç duyurusuna göre, YDS/2 sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

ÖSYM duyurdu: 2023-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı (YDS sonuç ekranı)

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-/2) sonuçları açıklandı. yayımladığı duyuruyla adayları bilgilendirdi.

2023/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuçları için tıklayın

ÖSYM duyurdu: 2023-YDS/2 Sınav Sonuçları Açıklandı (YDS sonuç ekranı) - 1

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi. 

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