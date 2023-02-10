Özel okul derneklerinden ortak açıklama: Göç eden yavrularımızı tam burslu okutacağız

Özel okul dernek ve platformları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeden göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu olarak okutulacağını bildirdi.

Özel okul derneklerinden ortak açıklama: Göç eden yavrularımızı tam burslu okutacağız

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel -Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, sektörünü temsil eden derneklerin acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velilerle acil yardımlar konusunda cansiperane bir şekilde harekete geçtiği aktarıldı.

Tüm özel okulların kontenjanları ve imkanları ölçüsünde katılacakları bir büyük dayanışma kampanyası başlatılacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımız da tam burslu olarak (yemek-kitap- eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz.

Bu kapsamda kampanyaya destek olan tüm özel okullarımızın misafir öğrenci kontenjanlarını duyuracağımız online ortak bir platformdan (yakında yayında olacak olan www.misafirogrenci.org üzerinden) ilan edecekler ve ilgili öğrencilerimizin de bu platform üzerinden müracaat etmeleri sağlanmak suretiyle kayıt işlemleri yürütülecektir.

Eğitime emek veren ve ülkemizin yarınına yatırım yapan Türkiye'nin eğitimcileri olarak bu süreçte katkımızı en iyi bildiğimiz yoldan yapmayı da misyon olarak görüyoruz. Tüm bu süreçler Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimine açık olacaktır.

mağduru öğrencilerimizi özel okullarımıza davet ediyoruz. Öğrencilerimizi kurumlarımızda misafir etmeyi bu elim hadise karşısında milletçe hissettiğimiz büyük acıyı biraz olsun hafifletecek bir imkan olarak görüyoruz."

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