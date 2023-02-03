Özel okulda hukuka aykırı sözleşme

Beyzanur Özer-NTV İstanbul

Özel okul ücretlerindeki tartışmalar devam ediyor. Özellikle de eğitim ücreti haricinde istenen ek hizmet ücretleri velileri zorluyor.

Tavan artış oranı yüzde 65 olarak belirlendi ancak çoğu özel okulda yemek, kıyafet ve kırtasiye gibi ek hizmet ücretleri de eklenince fiyatlar yüz binlerce liraları buluyor.

Velilerin şikayeti artınca, Milli Eğitim Bakanlığı veli şikayetlerini değerlendirmeye aldı. Bakanlık, özel okul kayıt sözleşmesi dışında ek ücret tespit edilirse öncelikle asgari ücretin 5 katı, ikinci kez tekrarında 25 katı, üçüncü kez tekrarı halinde ise kurum kapatmaya varan kademeli ceza sistemini uygulanacağını hatırlattı.

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''ÖĞRENCİNİN KAYDINI SİLERİZ''



Özel okul ücretlerindeki artışın en çok olduğu illerden biri de İstanbul.



Kadıköy'de bulunan bir özel okul, yemek, kırtasiye gibi ek kalemlerde yaptığı fahiş fiyat yükselişiyle velilerin tepkisini çekti.



14 bin lira olan yemek ücretini bu yıl 80 bin lira olarak açıklayan okul yönetimi, tepkilerin önüne geçebilmek için "öğrenci kayıt sözleşmesine bir madde ekledi.



Bu maddeye göre okul aleyhine beyanlarda ve faaliyetlerde bulunan velilere uyarı yapılıyor. Böyle bir durumda öğrencinin kaydının sillineceği ve veliden tazminat alınacağı belirtiliyor.



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''MESLEK HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM''



Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, ''Benim meslekteki 36.yılım, 36 yıldır ilk kez böyle bir maddeyle karşılaştım. Ben böyle madde göresem tedirgin olurum, demek ki bunun altında bir şeyler var diye. Kayıt aşamasında velinin böyle bir şeyle karşılaşması bence hoş bir manzara değil. Niye sözleşmeye böyle bir madde konur ki, sen işini iyi yap ki böyle bir şeye gerek kalmasın.'' açıklamasında bulundu.



Uzmanlara göreyse sözleşmedeki madde hukuka aykırı...



Avukat Sariye Yeşil, ''Okulun koymuş olduğu madde hem kişilerin özgürlük haklarını sınırlıyor hem de eğitim haklarını. Anayasanın size vermiş olduğu haklara aykırı bir hüküm çıkmış, borçlar kanuna aykırı bir hüküm. Dolayısıyla velilerimiz bu maddenin imzalatılması ve dayatılması konusunda hukuk yollarına başvurabilirler. Her özel okulda kayıt yaparken sözleşme metin vardır. Bu metin hiçbir zaman kişilerin hak hüriyet ve özgürlüğünün anayasal özgürlüğünü ksııtlayıcı olamaz'' dedi.



Yeşil, bir özel okulun eleştiri dolayısıyla öğrenci kaydı silmesinin tazminat hakkı doğuracağını belirtti.