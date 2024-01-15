Özel okullarda yemek ücreti zammı: 2-3 kat arttı

Özel okullar yeni ücretlerini açıklamaya başladı. Fiyat listelerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri de yemek ücretleri. İstanbul'daki özel okullarda 30 bin liradan başlayan ücretler 80 bin liraya kadar çıkıyor. Veliler, fiyatlardaki artışın denetlenmesini istiyor.

Özel okullarda yemek ücreti zammı: 2-3 kat arttı

Özel okullar zamlı fiyatlarını açıkladı, erken kayıtlar başladı. Ancak yaklaşık yüzde 60 artış olması beklenen yeni ücretler sektör temsilcilerini memnun etmedi. Bu nedenle bazı özel okullar, farklı kalemlerde fiyat artışına gitti. Yemek ücretlerinde geçen seneye oranla 2 hatta 3 kat artış yapıldı.

İstanbul'daki özel okulların yemek ücretleri 30 binden başlıyor, 80 bine kadar çıkıyor.

Özel okul sahiplerine göre ve gıda ücretleri, açıklanan enflasyon oranının altında. Ancak farklı kalemlerde özellikle de yemek ücretlerindeki fahiş fiyat artırımlarının da denetlenmesi isteniyor.

Veliler özel okullardaki fiyat artışlarının denetlenmesini, sahipleri ise dengeli bir oranı istiyor.

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