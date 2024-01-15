Özel okullarda yemek ücreti zammı: 2-3 kat arttı

Özel okullar zamlı fiyatlarını açıkladı, erken kayıtlar başladı. Ancak yaklaşık yüzde 60 artış olması beklenen yeni ücretler sektör temsilcilerini memnun etmedi. Bu nedenle bazı özel okullar, farklı kalemlerde fiyat artışına gitti. Yemek ücretlerinde geçen seneye oranla 2 hatta 3 kat artış yapıldı.



İstanbul'daki özel okulların yemek ücretleri 30 binden başlıyor, 80 bine kadar çıkıyor.



Özel okul sahiplerine göre eğitim ve gıda ücretleri, açıklanan enflasyon oranının altında. Ancak farklı kalemlerde özellikle de yemek ücretlerindeki fahiş fiyat artırımlarının da denetlenmesi isteniyor.



Veliler özel okullardaki fiyat artışlarının denetlenmesini, özel okul sahipleri ise dengeli bir zam oranı istiyor.

