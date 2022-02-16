28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı fiziki yeterlilik yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, POMEM sınavı ne zaman? İşte POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı... POMEM 28. Dönem alımları için sınav yerleri belirlendi.Polis Akademisi tarafından yapılan sınav yeri duyurusu şu şekilde:“28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.”28. DÖNEM POMEM SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZPOMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?Sınav aşamalarına dahil olmaya hak kazanan adayların sınav tarihleri belli oldu. Adayların sınav tarihleri giriş belgeleri üzerinde yer alacaktır.