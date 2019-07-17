Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2019 sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü mülakat sonuçları açıklanırken adaylar atama tarihlerini merak etmeye başladı. Peki 2019 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman?
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İTİRAZ SÜRECİ
Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasından açıklanan 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına itiraz süreci 8-10 Temmuz arasında gerçekleşti. Mülakat itiraz sonuçları ise dün (16 Ağustos'ta) açıklandı.
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğtim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '2019 Mart sözleşmeli öğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.'
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.