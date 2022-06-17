Takdir belgesi kaç puanla alınır? Takdir belgesi puanı hesaplama (MEB 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir ve teşekkür belgesi)

Milyonlarca öğrenci bugün 2. dönem karnesini alacak ve yaz tatiline başlayacak. Sınav sonuçlarının da açıklanması ile karne notu hesaplama işlemleri de öğrenciler tarafından başladı.

Peki MEB yönetmeliğine göre takdir alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci takdir alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;



a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,



b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,



c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.



NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Not ortalamasını hesaplamak için, dersin 1. sınav sonucu, 2. sınav sonucu ve 3. sınav sonucu toplanır. Ardından sonuç 3'e bölünür. Eğer iki sınava girildiyse, 1. sınav sonucu ve 2. sınav sonucu toplanarak 2'ye bölünür.

Her ders için not ortalamasını aldıktan sonra aynı işlemi tüm derslerinizin sonuçlarını toplayıp, ders sayısına bölerseniz, yıl ortalamanızı bulabilirsiniz.