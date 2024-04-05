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Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları 6 Nisan'da açıklanacak.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanı , Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçlarının 6 Nisan'da açıklanacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aralık ayında yapılan ve hukuki süreçlerden dolayı sonuçları açıklanamayan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı İç Hastalıkları Sınav sonuçları yarın, 5 Nisan Cuma günü, saat 10.00'da açıklanıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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