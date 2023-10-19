TUS/2 sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM TUS sonuçları sorgulama)

2023 TUS 2. dönem sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. 24 Eylül tarihinde TUS sınavına giren ve Türkiye'de doktorluk hizmetini yerine getirmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden öğrenebilecek.
TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
TUS 2. dönem sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM üzerinden erişime açıldı.
TUS sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçlara erişim
sağlayacak.
TUS/2 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM SONUÇ DUYURUSU
Yapılan duyuruda; "24 Eylül 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 24 numaralı sorunun "C" olarak girilmiş cevabının "D" olarak düzeltilmesine; Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan55 ve 100 numaralı soruların iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi:
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