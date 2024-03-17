imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonuç tarihi)

Yılın ilk Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) bugün yapılacak. Tıp Fakültesi mezunları tarafından katılım sağlanacak TUS sınavında, adaylara 120 soru sorulacak. TUS sınavının tamamlanmasının ardından ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 TUS sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 TUS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonuç tarihi)

2024 /1 sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 17 Mart'ta ÖSYM tarafından yapılacak yılın ilk TUS sınavıyla birlikte binlerce mezunu öğrenci sınava katılacak. Peki, 2024 TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 TUS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 17 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yılın ilk TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı.

Buna göre; TUS 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM TUS/1 sınav sonuç tarihi) - 1

TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...