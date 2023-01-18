Üniversite sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarih araştırmaları başladı. YKS sınavının 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı, güzel bir üniversitede okuma hayali kuran öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte ÖSYM'nin yayımladığı ilk sınav takvimi gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Üniversite sınavı (YKS) ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YKS sınav takvimi)

2023 tarihi, seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. tarafından yayımlanan ilk takvim sonrasında YKS sınav tarihleri belli olmuştu fakat seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle takvim geri çekilmişti.

Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte ÖSYM'nin ilk yayımladığı takvim gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

2023 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi’nin (YDT) 18 Haziran’da uygulanacağı açıklanmıştı.

ÖSYM, sınav ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayımlanan 2023 sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte YKS'nin tarihi de belli olmuş oldu.

Buna göre; 2023 YKS sınavı yayımlanan ilk sınav takvimine göre uygulanacak ve 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...