Üniversite sınavları (vize ve final) online mı olacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı

Üniversitelerin tüm illerde tatil edilmesiyle birlikte, yaşadıkları şehirlere dönecek olan öğrenciler vize ve final sınavları için araştırmalara başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte üniversiteler yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçti. Peki, üniversitelerde vize ve final sınavları online mı olacak?



VİZE VE FİNAL SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?



Üniversitelerde meydana gelen depremler nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından pandemi döneminde olduğu gibi sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı araştırılıyor.



Buna göre; Üniversitelerde vize ve final sınavlarının pandemi döneminde olduğu gibi online olacağı öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI



Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.



Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.