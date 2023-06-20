Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? (2023 ÖSYM YKS tercih tarihleri)

2023 YKS tercihleri, üniversite sınavlarına katılım sağlayan yüz binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 17-18 Haziran tarihinde YKS sınavlarına giren öğrenciler, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?



ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.



Üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Tercih tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.



Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.