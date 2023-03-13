Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK'ten yeni açıklama

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürerken, öğrencilerin beklediği haber YÖK'ten geldi. YÖK son yaptığı açıklamayla birlikte, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilebilecek şekilde çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK'ten yeni açıklama

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle, üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıklamıştı. Verilen bu kararın ardından KYK yurdundan ayrılan öğrencilerin yerine depremzedeler yerleştirilmişti.

YÖK yaptığı yeni açıklamayla birlikte, üniversitelerle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirtti. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı son açıklamayla, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında şunları söyledi;

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.

Buna göre; Üniversitelerle ilgili çalışmalarını tamamlayan YÖK, nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde yüz yüze eğitimi yeniden başlatacak.

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime geçilecek mi? YÖK'ten yeni açıklama - 1

ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ KARARI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında, Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim öğretim yılının bir sonraki açıklamaya kadar uzaktan öğretim (online) ile yürütüleceğini belirtmişti.

Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecek. Şartlar elverişli hale gelmesi durumunda YÖK harmanlanmış (hibrit) öğretim usullerini değerlendirmeye alacak.

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