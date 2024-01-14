Yarıyıl tatili için son ders zili cuma günü çalacak

Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı ilk yarıyılın tamamlanmasına günler kaldı.
Öğrenciler, 22 Ocak - 2 Şubat'taki yarıyıl tatili öncesi son derslerine 19 Ocak Cuma günü girecek.
Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine önümüzdeki hafta cuma günü girecek. Yarıyıl tatili 2 Şubat Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 5 Şubat'ta tekrar sıralarına oturacak.
İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan tarihleri arasında olacak.
Ara tatilin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
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