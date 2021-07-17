Yaz tatili hem keyifli hem verimli geçsin: Öğrenme kaybı yaşamamaya dikkat!

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu

Yaz tatili süreci; dinlenmek, eğlenmek kadar öğrendiklerimizi pekiştirmeye zaman ayırdığımız, öğrenme kaybı yaşamadığımız bir süreç olmalıdır. Uzun yaz tatilinde öğrenme kaybı yaşamamak için öğrenciler, kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemeli ve her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip buna göre bir planlama yapmalıdır.



Bilgiler çabuk öğrenebildiği gibi çabuk unutulabilmektedir. Bunu önlemenin tek yolu “TEKRAR” yapmaktır. Akademik başarısı ne olursa olsun her öğrenci yıl boyunca öğrendiği konuların tekrarlarını yaparak konu kazanımlarını pekiştirmelidir. Konu kazanımları pekişen öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılına akademik açıdan hazır olarak başlayacaktır.



FARKLI ETKİNLİKLERE YER VERİLEN BİR PLAN YAPILMALI



Yaz tatilinde öğrenciler, elbette bol bol dinlenmeli, yıl içinde zaman ayıramadıkları ders dışı etkinlikleriyle ilgilenmeli ve tatil programlarına keyif alacakları sosyal aktiviteleri eklemelidir.



KİŞİSEL GELİŞİM İÇİN KİTAP OKUNMALI



Unutulmamalı ki kişisel gelişimde en etkili gelişim aracı kitaptır. Kitap okumak yorum gücünü, yaratıcılığı artırmakla birlikte kelime haznesini ve karar verme becerisini geliştiren, zihin için yapılan en iyi egzersiz yoludur. Okuduğunu anlama becerisi gelişmiş öğrencilerin akademik sınavlarda başarılı oldukları gözlemlenmektedir. Tatiller, kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları ve kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır.



SORUMLULUK VEREREK GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ GELİŞTİRİLMELİ



Özellikle ergenlik dönemindeki gençlere ev içerisinde verilecek kendi odasını toplama, masayı kurmaya destek olma gibi sorumluluklar kişilik gelişimleri için olumlu katkılar sağlayacaktır. Verilen sorumlulukları tamamlayabilmiş olmak özgüvenlerini artıracak ve günlük yaşam becerilerini de geliştirecektir.