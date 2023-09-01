YDS/2 başvuru kılavuzu 2023: ÖSYM YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) başvuruları, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 1 Eylül itibarıyla başlayan 2023 YDS başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, YDS başvuruları nasıl yapılır?

YDS/2 başvuru kılavuzu 2023: ÖSYM YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

2023 /2 kılavuzu, 22 Ekim'de uygulanacak sınav öncesinde erişime açıldı. Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak olan YDS başvurularının nasıl yapılacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar.

2023 YDS NE ZAMAN?

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacaktır.

YDS/2 başvuru kılavuzu 2023: ÖSYM YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? - 1

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

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