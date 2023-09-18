YDS/2 geç başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM YDS sınav tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 1-11 Eylül tarihleri arasında YDS başvurularını yapmamış olan adaylar için geç başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 YDS geç başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sınav tarihi.

YDS/2 geç başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM YDS sınav tarihi)

2023 /2 sınavına kısa bir zaman kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için geç başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, YDS geç başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.

YDS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS/2 GEÇ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS/2 geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; Başvurularını henüz tamamlamamış adaylar, 20 Eylül sabah saat 10.00'dan itibaren geç başvurularını yapabilecek. Geç başvurular akşam saat 23.59'a kadar sürecek.

YDS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...