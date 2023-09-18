YDS/2 geç başvuruları ne zaman? (2023 ÖSYM YDS sınav tarihi)

2023 YDS/2 sınavına kısa bir zaman kala, başvurularını henüz tamamlamamış olan adaylar için geç başvuru tarihleri sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, YDS geç başvuru tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.



YDS/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



YDS/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YDS/2 geç başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; Başvurularını henüz tamamlamamış adaylar, 20 Eylül sabah saat 10.00'dan itibaren geç başvurularını yapabilecek. Geç başvurular akşam saat 23.59'a kadar sürecek.

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