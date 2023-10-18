YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM kılavuzunda ayrıntılar paylaşıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen YDS'nin ikinci oturumu ekim ayında yapılacak. Peki, YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak?

YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM kılavuzunda ayrıntılar paylaşıldı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-/2) için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav süreciyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. 2023 YDS kılavuzuyla tarihin yanı sıra süre ve saat bilgilerine yer verilmişti. 

YDS/2 ne zaman, saat kaçta yapılacak? ÖSYM kılavuzunda ayrıntılar paylaşıldı - 1

YDS/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

takvimine göre, YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. , 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler Sınav saat 13.15'te son bulacak.

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