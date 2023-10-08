YDS/2 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

2023 YDS/2 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, YDS/2 sınav ve sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.



YDS/2 NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



YDS SONUÇLARI NE ZMAAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimiyle birlikte, YDS/2 sonuç tarihi belli oldu.



Buna göre; 2023 YDS/2 sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.