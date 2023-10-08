YDS/2 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) tarihiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. 11 Eylül'de tamamlanan YDS 2 geç başvuru işlemlerinin ardından gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrilmişti. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS/2 ne zaman yapılacak? (2023 ÖSYM YDS sonuç tarihi)

2023 /2 sınavı için geri sayım başladı. tarafından yayımlanan 2023 takvimi sonrasında, YDS/2 sınav ve sonuç tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar.

YDS/2 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle YDS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS SONUÇLARI NE ZMAAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimiyle birlikte, YDS/2 sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2023 YDS/2 sınav sonuçları 7 Kasım'da açıklanacak.

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