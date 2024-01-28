YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor? (2024 ÖSYM YDS başvuru ve sınav takvimi)

2024 YDS sınav ve başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Yabancı dil bilgilerini test etmek için YDS'ye girecek olan adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimine göz atmaya başladı. Peki, YDS ne zaman yapılacak? 2024 YDS başvuruları ne zaman başlıyor?



2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.



2024 YDS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu.



Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.