YDS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri sorgulama)

ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



DİKKAT!



22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.