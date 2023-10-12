YDS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri sorgulama)

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/2) sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

YDS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 22 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-/2) giriş belgeleri erişime açıldı. 'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YDS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri sorgulama) - 1

ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi. 

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