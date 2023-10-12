YDS sınav yerleri açıklandı (ÖSYM YDS/2: Sınava Giriş Belgeleri sorgulama)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 22 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
ÖSYM'DEN SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLAMASI
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2023-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.
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