YKS başvuruları bugün başlıyor

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün başlıyor. Başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek.

YKS başvuruları bugün başlıyor
YKS başvuruları 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

YKS başvuruları 2024: YKS başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl yapılır? (ÖSYM AİS başvuru ekranı)

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Bugün başlayan  başvuruları 26 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

Adaylar başvurularını, 'nin internet sitesindeki Aday İşlemleri Sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 8 Haziran Cumartesi Günü yapılacak.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Yeterlilik Testi ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleşecek.

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

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