2023 YKS birincilerinin kimler olduğu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından puanlarını öğrenen öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 2023 YKS oturumlarına göre TYT, AYT ve YDT birincileri, ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından açıklandı. Peki, YKS birincisi kim oldu? 2023 TYT, AYT ve YDT birincisi hangi şehirden çıktı?



YKS BİRİNCİLERİ KİM OLDU?



Sınav alanlarına göre birincileri açıklayan Ersoy, şu bilgileri verdi:



"Öncelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında başvuran aday sayımız, 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi-Niğde...

Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin 169'dur. Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi-Ankara, Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi-Konya.



Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi-Afyonkarahisar, sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi- İstanbul.



Yabancı Dil Testi alanında başvuran aday sayımız 338 bin 9'dur. Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi-İzmir, Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi-Konya, Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, ingilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça alanda Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi-İzmir."