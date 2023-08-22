YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler 2023 YKS ek yerleştirme tarihlerinde





2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2023-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercihleri doğrultusunda herhangi bir yüksek öğrenim programına yerleşemeyen adaylar, şimdi ÖSYM'nin ek tercih sürecine odaklandı. İşte, 2023 YKS ek tercihlerde son gelişmeler...



YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?



Üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme fırsatı olacak.



Ek yerleştirmede kontenjanlar üniversite kayıt işlemleri sona erdikten sonra açıklanacak.



YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.



Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.



Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.