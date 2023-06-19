YKS soru ve cevapları 2023: ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) soru ve cevapları, TYT, AYT ve YDT sınavlarının tamamlanmasının ardından yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) duyurusunun ardından 2023 YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı.

YKS soru ve cevapları 2023: ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı yayımlandı

'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin () cumartesi günü yapılmasının ardından dün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi

8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı. Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

YKS soru ve cevapları 2023: ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı yayımlandı - 1

2023 YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra https://www.osym.gov.tr/ adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.osym.gov.tr adresinden TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarını görüntüleyebiliyor.

TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

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