YKS soru ve cevapları 2023: ÖSYM YKS (TYT-AYT-YDT) soru ve cevap anahtarı yayımlandı

2023 YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra https://www.osym.gov.tr/ adresinde yayımlandı.



Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.osym.gov.tr adresinden TYT, AYT ve YDT soru kitapçıklarını görüntüleyebiliyor.



TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.