YÖK Atlas tercih robotu ile iki yıllık ve dört yıllık üniversite puanları nasıl görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün, üniversite adaylarının erişimine açıldı. Adaylar, puan türlerine göre 6-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS tercihleri 'http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.



YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS adaylarının üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara rehberlik eden sistem YÖK Atlas üzerinden, yurt içi ve dışındaki lisans ve önlisans programı incelenebiliyor.

YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine adayların, kolayca erişmesini sağlıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, YÖK Atlas sayfasına girerek karşısına çıkan olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilir.