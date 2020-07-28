YÖK Atlas tercih robotu ile iki yıllık ve dört yıllık üniversite puanları nasıl görüntülenir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, 6 Ağustos'ta başlayacak tercih dönemini beklemeye başladı. YÖK Atlas, üzerinden tercihleri için dört yıllık ve iki yıllık üniversite puanlarını ve kontenjan bilgileri incelenebiliyor.

ntv.com.tr 28.07.2020 - 10:30

YÖK Atlas tercih robotu ile iki yıllık ve dört yıllık üniversite puanları nasıl görüntülenir?

İlişkili Haberler

Dört yıllık eşit ağırlık bölümleri (YKS 2020)

Dört yıllık eşit ağırlık bölümleri (YKS 2020)

YKS 2020 sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

YKS 2020 sözel puanla öğrenci alan üniversite bölümleri

YKS sonuçları açıklandı (YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak?)

YKS sonuçları açıklandı (YKS tercih dönemi ne zaman başlayacak?)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün, üniversite adaylarının erişimine açıldı. Adaylar, puan türlerine göre 6-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. 

YKS tercihleri 'http://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS adaylarının üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen ve adaylara rehberlik eden sistem YÖK Atlas üzerinden, yurt içi ve dışındaki lisans ve önlisans programı incelenebiliyor.

YÖK tarafından yayımlanan Atlas tercih robotu, öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine adayların, kolayca erişmesini sağlıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU

Üniversite tercihinde bulunacak adaylar, YÖK Atlas sayfasına girerek karşısına çıkan olan “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapabilir.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...