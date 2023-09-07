YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı: 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

2023 YÖKDİL sınav sonuçları, yabancı dil bilgisini test etmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Ağustos'ta yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Peki, 2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?



YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI



27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Sınav, 7 Eylül tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

YÖKDİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN