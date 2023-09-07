YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı: 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı. 27 Ağustos'ta ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu yılın ikinci YÖKDİL sınavı sonrasında, sınava katılım gösteren adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, 2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı: 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

2023 , yabancı dil bilgisini test etmek için sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 27 Ağustos'ta yapılan sınavın sonuçları açıklandı. Peki, 2023 YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

, 7 Eylül tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı: 2023 YÖKDİL sonuçları nasıl sorgulanır? (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı) - 1

YÖKDİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 7 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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