YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri)

2024 YÖKDİL başvurularının ne zaman yapılacağı, yeni yıl öncesinde araştırılmaya başladı. Yeni yılda YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, ÖSYM üzerinden yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. Peki, 2024 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?



2024 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YÖKDİL sınav takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2024 YÖKDİL/1 sınavı için başvuru işlemleri 10 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve 17 Ocak 2024'te sona erecek.



Geç başvurular ise 24 Ocak tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?



YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu; 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.



YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.



YÖKDİL/2 SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ



2024 YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ise 25 haziran - 2 Temmuz 2024 arasında alınacak.



Sınav 11 Ağustos 2024'te uygulanacak. Sonuçları 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.