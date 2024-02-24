YÖKDİL ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika olacak, kaç soru sorulacak?

2024 YÖKDİL sınavı için tarih araştırmaları sürüyor. Yabancı dil sınav puanı almak ve yabancı dil bilgilerini test etmek isteyen adayların katılım sağlayacağı YÖKDİL sınavı yarın yapılacak. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak?



2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



YÖKDİL sınavı 25 Şubat 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.