YÖKDİL sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi)

2023 YÖKDİL sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasına kısa bir zaman sorgulanıyor. ÖSYM tarafından 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınmaya başlayan başvuruların ardından sınav tarihi gündeme gelecek. Peki, 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi)

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı () başvuruları sürmeye devam ederken, bir yandan da sınav tarihi araştırılmaya başladı. tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman?

2023 YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihi belli oldu.

Buna göre; YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL sınavı ne zaman? (2023 ÖSYM YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi) - 1

YÖKDİL TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru ise 8 Şubat 2023 tarihinde olacak.

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