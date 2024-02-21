YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav tarihi)

YÖKDİL/1 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için tarih araştırmaları başladı. Yabancı dil sınav puanı almak için YÖKDİL sınavına girecek olan adaylar, yaklaşan sınav öncesinde, sınavla ilgili ayrıntıları merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında 2024 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar.



2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



YÖKDİL sınavı 25 Şubat 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.



SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.



YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.