140 Merkez Bankası için para basan şirket battı

Banknot basımı gerçekleştiren şirket, kurtarma planlarının işe yaramaması halinde iflas ile karşılaşabileceklerini açıkladı.



İngiltere Merkez Bankası dahil 140 Merkez Bankası için para basan banknot ve pasaport basım şirketi "De La Rue"nin mali olarak zor durumda olduğu bildirildi. Merkezi İngiltere’de bulunan şirketten yapılan açıklamada, yılın son altı aylık döneminde 9,2 milyon sterlin zarar edildiği bildirildi.

Şirket, faaliyetlerine devam edebileceğine ilişkin ciddi belirsizliğin ve endişenin oluştuğunu kaydetti. De La Rue bünyesinde 2 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.



İlk kez 1860 yılında Mauritius için para basan şirket, dünyadaki toplam banknotların üçte birinin basımını gerçekleştirmiş durumda. Şirket aynı zamanda 40 ülkenin de pasaportlarının basımını yapıyor.

