AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca Pamukkale ilçesindeki bir otelde düzenlenen "AK Belediyeler 2019 Yolunda" toplantısına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Denizli'nin Ege Bölgesi'nin farklı şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.



Türkiye'nin 2017 yılında G20 ve OECD ülkeleri içinde bir numaralı büyüyen ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşlarının büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı revizyonları aktardı.



Zeybekci, "Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 7-8, kredi derecelendirme kuruluşu yüzde 2,5-2,75'ler seviyesinde tahmin etti. Türkiye'nin büyümesini 4-5 kez revize ettiler. Hala Türkiye'nin gelmesi gereken yeri yakalayamadılar. Yıllık ortalamamızda, Allah'ın izniyle, 7,4-7,5'e kadar gidebileceğimiz bir alan görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de ekonominin olumlu bir gidişat izlediğinin en önemli kanıtının, son 1 yılda özel sektörde 1 milyon 600 bin kişinin istihdam edilmesi olduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin 2017 büyümesini kimisi 4,5 kimisi 5 diyor. Biz daha yukarıda bekliyoruz. Neden? 2017 yılında biz 2016 yılına göre vermiş olduğumuz yatırım teşvik belgeleri yüzde 81 buçuk artmış. Rakam bazında, adet değil. Kapasite kullanım oranına bakıyoruz, yüzde 80'inin üzerine çıkmış. Onun için 2018'de beklentimiz daha yüksek. İhracatla ilgili yaptığımız çalışmalarda 2 haneli bir ihracat büyümesi 2018 yılında gerçekleşecek. İşsizlik ve istihdamla ilgili gayet iyi olacak."