2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı (Kişiler)

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.



Türkiye'nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi isimlerinin açıklanmasını istemedi, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

1- İsminin açıklanmasını istemedi

2- İsminin açıklanmasını istemedi

3- Mustafa Rahmi Koç-Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

4- Şarık Tara-

5- Erman Ilıcak-Rönesans Holding Başkanı

6- Suna Kıraç-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7- Mehmet Ömer Koç-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

8- Mehmet Sinan Tara-Enka Holding Yönetim kurulu Başkanı

9- Gönenç Gürkaynak-ELİG Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı

10-İsmi açıklanmadı

LİSTEDEKİ TEK AVUKAT



Avukat Gönenç Gürkaynak bu yıl 9. sırada

Holding patronu ve büyük şirket yöneticilerinin yer aldığı listede 9. sırada bulunan ELİG Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında bilmeniz gerekenler:

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürkaynak, Harvard Üniversitesi'nden yüksek lisans yaptı.



TÜSİAD Yönetim Kurulu yedek üyesi de olan Avukat Gönenç Gürkaynak İstanbul, New York ve İngiliz baroları üyesi bir isim ve uluslararası arenada avukatlık yapıyor.



90 hukukçusu ile İstanbul'da faaliyet gösteren ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu'nun kurucusu olan Gönenç Gürkaynak, Twitter'ın Türkiye avukatlığını da yapıyor. Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi Hukuk fakültesinde de lisans ve lisansüstü dersleri de veriyor.



Gönenç Gürkaynak, İstanbul ve New York barolarına kayıtlı avukatlık yapan Serra Gürkaynak ile evli.

VERGİ BEYANLARINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ



Gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017)göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.



Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.



Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

ACUN ILICALI YİNE İLK 100'DE



Televizyoncu Acun Ilıcalı 2017'de listenin 42'nci sırasında yer alırken geçen yıl tahakkuk ettirilen 6 milyon 722 bin 157 liralık vergiyle bu kez 83'üncü sırada yer buldu.



İLK 100'DE 57'SİNİN ADI GİZLİ KALDI



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan vergi rekortmenlerinde ilk 100 isimden 57'sinin adı ve ödediği vergi tutarları kişilerin kendi isteğiyle açıklanmadı.

VİDEO: YENİ VERGİ TEKLİFİ HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR?