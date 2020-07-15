2100 yılında dünyanın jeopolitik güçleri yer değiştirecek

ABD’de Washington Üniversitesi tarafından yapılan ve doğum oranları oranları ile yaşlanan nüfusun şekillendirdiği değişiklikleri öngören büyük bir araştırmaya göre, dünya 2100'de 8,8 milyar insana ev sahipliği yapacak. Bu rakam mevcut BM projeksiyonlarından 2 milyar daha düşük.

183 ÜLKEDE NÜFUS İKAME EŞİĞİNİN ALTINA DÜŞECEK



Uluslararası bir araştırmacı ekibinin yaptığı çalışmada, 2100 yılında, 195 ülkenin 183'ünün nüfus seviyelerini korumak için gereken ikame eşiğinin altına düşmüş olacağı belirtildi. Bununla birlikte, Japonya, İspanya, İtalya, Tayland, Portekiz, Güney Kore ve Polonya da dahil olmak üzere 20'den fazla ülke, nüfuslarının en az yarı yarıya azaldığını görecek. Bugün 1,4 milyarlık insan popülasyonuyla dünyanın en kalabalık olan ülkesi Çin’de de nüfus 80 yılın ardından 730 milyona düşecek.

NİJERYA'NIN NÜFUSU ÇİN'İ GEÇECEK



Diğer taraftan, Sahra-altı Afrikasının nüfusunun 3 katına çıkması bekleniyor. Sadece Nijerya, 2100’de 800 milyon nüfüsa ulaşarak, Çin’i geride bırakacak ve 1,1 milyarlık Hindistan’ın ardından dünyada ikinci olacak.



GÖÇ POLİTİKALARI ESNETİLMELİ



Çalışmanın başyazarı Christopher Murray, konuya ilşikin “Bu tahminler, gıda üretim sistemleri üzerinde daha az stres ve doğada az karbon emisyonunu müjdeliyor. Bununla birlikte, Sahra altı Afrika'nın bazı bölümleri için ekonomik fırsat vaat ediyor. Ancak Afrika dışındaki ülkelerin çoğunda azalan işgücü ve tersine çevrilmiş nüfus piramitleri görülecek, bunun da küresel ekonomi için ciddi olumsuz sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

Araştırmada, bu kategorideki yüksek gelirli ülkeler için nüfus yoğunluğunu korumak ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için en iyi çözümün esnek göç politikaları ve çocuk isteyen aileler için sosyal destek olacağı sonucuna varıldı.



Öte yandan, geleceğe hazırlanmak için sosyal hizmetlerin ve sağlık sistemlerinin yaşlı nüfusa uyum sağlamasına yönelik elden geçirilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, doğum oranları düştükçe ve yaşam beklentisi arttıkça, beş yaş altındaki çocukların sayısının 2100’de yüzde 40 azalacağına dikkat çekti.



YAKLAŞIK 1 MİLYAR İNSAN 65 YAŞIN ÜZERİNDE OLACAK



Terazinin diğer ucunda ise şu anda küresel nüfusun dörtte birinden fazlasını oluşturacak 2,37 milyar insanın o zaman kadar 65 yaşın üstünde olması gerçeği var. 80 yaşın üzerindeki nüfus 2100’de 140 milyondan 866 milyona çıkacak.



Diğer taraftan, çalışma çağındaki nüfusun oranındaki keskin düşüşler de birçok ülkede büyük zorluklara yol açacak. Üniversitenin Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü Profesörü Stein Emil Vollset, “Toplumlar daha az işçi ve vergi mükellefi ile büyümek için mücadele edecek. Örneğin, Çin'de çalışma çağındaki insanların sayısı, yüzyılın sonunda 950 milyondan 350 milyona düşecek” dedi. Hindistan'da işe aktif işgücü nüfusu 762 milyondan 578 milyona gerileyecek.



NİJERYA YENİ DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLACAK



Bilim insanları göre, bu yüzyılın Nijerya dünyanın parlayan ülkelerinden olacak. Ülkede aktif işgücün 80 yılda 86 milyondan 450 milyona yükselmesi bekleniyor. Küresel düzende meydana gelen tektonik değişimler ekonomik nüfuz açısından dengeleri değiştireceği öngörülüyor. Buna göre, 2050 yılına gelindiğinde, Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası ABD'ninkini geçecek. Hindistan’ın GSYİH'sı üçüncü sıraya yükselirken Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında kalmayı sürdürecek.



DÜNYA ÇOK KUTUPLU BİR HAL ALACAK



Bunnunla birlikte, 2100’ün sonunda Brezilya'nın 8. Sıradan 13. sıraya, Rusya'nın da 10. sıradan 14. sıraya düşmesi bekleniyor. İlk 15 ekonomi içinde yer alan İtalya ve İspanya da sırasıyla 25 ve 28. sıraya gerileyecek., Şu anda 28. sırada olan olan Nijerya ise en büyük 10 ekonomik güç arasında olacak.



Hortani. “ Hindistan, Nijerya, Çin ve ABDi'nin baskın güçleri nedeniyle yüzyılın sonunda dünya çok kutuplu olacak” diyen Richard Horton, jeopolitik güçte radikal kaymalar olacağını vurguladı.

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