3,3 milyon dolarlık Squid Game coin vurgunu

Kripto para dolandırıcılığına bir yenisi eklendi.



Son günlerin popüler dizisi Squid Game'den esinlenilerek bir token oluşturuldu.



Diziyle resmi bağı bulunmayan projeye on binlerce kullanıcı para yatırdı.



Proje "Token kazanmak için oyna" diye tanıtılırken para kazanmak için web sitesi üzerinden squid game oyunları oynatılacağı söylendi.



Geçtiğimiz hafta sadece birkaç cent olan Squid tokenı ilk olarak 50 dolara ardından hızla 3 bin dolara yükseldi.



Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi. Fiyat yeniden aynı hızla 1 centin altına indi.



Projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı.



Arkasında kim olduğu bilinmeyen token bir anda sıfırlanarak yatırımcısına hayal kırıklığı yaşattı.



Kullanıcıların parası dakikalar içinde buhar oldu.



Squid Token için daha önce sık sık dolandırıcılık uyarıları yapılmıştı.



En büyük nedeni ise Token'ın satılma özelliği olmamasıydı. Yani bu tokenı alanlar parasını çekemiyordu.



Proje üzerinden yapılan vurgunun 3,3 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



VIDEO: POPÜLER DİZİ 'SQUİD GAME' GERÇEK OLUYOR