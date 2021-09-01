7 gübre şirketi ve Tadım Gıda'ya soruşturma

7 gübre şirketi ve Tadım Gıda hakkında soruşturma açılması kararıyla ilgili Rekabet Kurumu'ndan açıklama yapıldı.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Tadım Gıda'nın, paketli kuru yemiş pazarındaki hakim durumunu dışlayıcı uygulamalar ile kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve bayilerin fiyatına müdahale ederek yeniden satış fiyatını belirlediği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Tadım Gıda Maddeleri San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüsün 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.

7 GÜBRE ŞİRKETİNE SORUŞTURMA



Kurumdan gübre sektöründe faaliyet gösteren 7 teşebbüs hakkında soruşturma açılması kararıyla ilgili de açıklama yapıldı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Eti Bakır AŞ, Gemlik Gübre Sanayi AŞ, Gübre Fabrikaları TAŞ, İstanbul Gübre Sanayii AŞ ve Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Duyuruda, söz konusu kararın bilgilendirme içerikli olduğu ve hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı belirtildi.