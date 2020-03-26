ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

Corona virüsün finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerden daha kötü geldi ve 3,3 milyon kişi ile rekor kırdı.

NTV Haber 26.03.2020 - 16:23 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 16:27

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ABD'de 46 milyon kişi daha işsiz kalabilir

ABD'de 46 milyon kişi daha işsiz kalabilir

Virüs salgınının finansal piyasalar üzerindeki etkisinin reel piyasalara yansıdığının ispatı olarak yorumlanan ABD işsizlik maaşı başvuruları açıklandı. Haftalık olarak açıklanan veri geçtiğimiz hafta 3,3 milyon kişi olarak açıklandı. Bir önceki hafta bu veri 281 bin kişi idi.

Bir önceki en yüksek artış 665 bin kişiyle 38 yıl önceydi.

İşsizlik maaşı başvurularında tarihteki en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bu hafta açıklanan tarihi artıştan önce en yüksek artış 1982 yılında 665 bin olarak gerçekleşmişti.

ABD 4. ÇEYREKTE YÜZDE 2,1 BÜYÜDÜ

Öte yandan, ABD ekonomisinde geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme de revize edilmeyerek yüzde 2,1'de kaldı. 

Beklenti de büyümenin yüzde 2,1 olmasıydı. 

Ekonomistler corona virüs salgını nedeniyle büyümenin bu yılın ilk çeyreğinde zayıflayacağını, ikinci çeyrekte ise sert daralma olacağını öngörüyor.

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