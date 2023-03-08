ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? (2023 FED mart ayı PPK faiz toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED toplantısı öncesinde, ekonomistlerin faiz beklentisi merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? (2023 FED mart ayı PPK faiz toplantısı)

Mart ayı FED faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı, piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. FED'in Para Politikası Kurulu faiz toplantısı için takvim belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(FED) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, toplantı tarihleri belli oldu.

Buna göre; FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman? (2023 FED mart ayı PPK faiz toplantısı) - 1

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

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